Manovra, Galantino: Cosa nascondono grillini e alleati? Andare via da M5s scelta giusta

“Da tempo Fratelli d’Italia chiede verità sugli scandali del Forteto e giustizia per le vittime; oggi la maggioranza rossogialla non solo ha rinviato i lavori della commissione d’inchiesta istituita appositamente per fare chiarezza, ma l’ha fatto anche con quella sulle banche. A pensar male si fa peccato, certo, quindi mi chiedo cos’hanno da nascondere i Cinquestelle con i loro sodali alleati di governo. Ogni giorno mi confermano che ho fatto la scelta giusta: andar via dal M5S e scegliere di stare con chi è davvero dalla parte dei cittadini, della trasparenza, della chiarezza, del rispetto delle regole. Tutto ciò che questa maggioranza non ha, ed oggi ne abbiamo avuto riprova con il tentativo del governo di forzare il calendario dei lavori entro Natale, impedendo di votare la Legge di Bilancio”.

Lo dichiara Davide Galantino, deputato di Fratelli d’Italia.

