Alto Adige, De Carlo: No grazia per terrorista Oberleiter, non si è mai pentito

«È già di per sé gravissimo che terroristi vengano definiti “combattenti per la libertà”. Per tracciare una linea su questa dolorosa questione per l’Alto Adige si devono cacciare in galera i terroristi non concedere la grazia a chi non si è mai pentito e non ha mai fatto un giorno in galera. Si apra un fascicolo invece per indagare se i terroristi abbiano goduto di coperture durante la loro latitanza».

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, commentando la richiesta al Presidente Mattarella da parte di un gruppo secessionista di concedere la grazia al terrorista sudtirolese Heinrich Oberleiter.