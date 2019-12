Emilia Romagna, FdI: Stupiscono dimissioni di Nofori, nessuna giustificazione sotto profilo politico

“Quali fondatori di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna apprendiamo con stupore delle dimissioni di Fabrizio Nofori ed altri dal nostro movimento. Siamo di fronte ad una scelta che non trova giustificazione alcuna sotto il profilo politico, tenuto conto dell’eccezionale trend di crescita di Fratelli d’Italia anche nella nostra regione. Non resta che amaramente prendere atto di scelte di carattere personalistico che nulla hanno a che fare con le ragioni di una battaglia ideale per la quale ci siamo spesi in questi anni e continueremo a farlo”.

Lo sostengono in una nota i deputati di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni e Tommaso Foti.