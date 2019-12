‘ndrangheta, Meloni: Grazie a carabinieri e dda Catanzaro per maxi operazione, FdI al fianco forze ordine e magistrati in trincea contro criminalità

«C’è solo una parola da dire ai Carabinieri e alla DDA di Catanzaro per il maxi blitz contro la ‘ndrangheta che ha portato oggi a oltre 300 arresti: grazie. Grazie per il lavoro che ogni giorno portate avanti anche se troppe volte lo Stato non ve ne riconosce i meriti. Grazie perché la legalità è la sicurezza sono prerequisiti della libertà. Fratelli d’Italia è al fianco delle Forze dell’ordine e di quei coraggiosi magistrati che ogni giorno sono in trincea per sradicare dalla nostra terra il cancro della criminalità organizzata».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.