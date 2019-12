Scuola, FdI: Con decreto migliaia di insegnanti saranno precari a vita

“Il governo giallo-rosso, con il decreto scuola, continua nella sua opera illusoria con migliaia di persone che malgrado i molti anni di insegnamento saranno destinate a rimanere precarie a vita. Vengono traditi i docenti di religione, ai quali verrà assicurato solo un concorso ordinario con la previsione di una quota del 50% dei posti disponibili. Bloccato il concorso straordinario ai fini del ruolo, per i docenti delle paritarie e docenti con servizio nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. Completamente dimenticati i docenti diplomati magistrali, tagliati fuori inoltre, i facenti funzioni Dsga senza il titolo specifico. Infine, nessuna traccia dei percorsi abilitanti (i cosiddetti PAS, già collaudati con successo nel 2013), per il superamento del precariato cronico. Un quadro desolante che evidenzia ancora una volta l’inadeguatezza e l’incompetenza della maggioranza nell’affrontare tempi delicati e fondamentali per il futuro dell’Italia”.

Lo dichiarano i parlamentari di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo, vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di FDI, e Antonio Iannone membro della commissione Istruzione Pubblica del Senato.