Difesa, Deidda: Grazie alla Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e agli Aereosoccorritori intervenuti per salvare equipaggio Cargo

“È doveroso – e non deve essere mai banale – ringraziare i nostri uomini e le nostre donne in divisa che operano per la sicurezza del Paese. Proprio ieri notte, la Guardia Costiera, con I Vigili del Fuoco e la Regione sempre vigile e partecipe, hanno portato in salvo l’equipaggio del mercantile che si è incagliato nelle coste del Comune di Sant’Antioco” è il commento di Salvatore Deidda, Capogruppo Fdi in Commissione Difesa

“Dalle immagine diffuse si evincono le condizioni del tempo e le difficoltà in cui hanno dovuto operare gli aereosoccorritori, sfidando condizioni realmente improbabili” continua Deidda

“Da inizio legislatura provo a far approvare una mia e nostra proposta di legge e rendere effettive e fisse le indennità del loro contratto. Lavorano senza grandi clamori e meritano per io loro lavoro, in cui mettono a repentaglio la loro vita, maggiori attenzioni” conclude Deidda