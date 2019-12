Manovra, FdI: Niente su ricostruzione terremoto ma soldi per centenario PCI e gioco d’azzardo

“Ancora una volta per i territori colpiti dal terremoto del centro Italia le promesse del Governo vengono disattese. Nella manovra di fine anno che la maggioranza giallo-rossa si appresta ad approvare, con una fiducia che ha estromesso il Parlamento dalle sue funzioni, non vi è traccia dei fondi da destinare alla ricostruzione post terremoto come si sosteneva nel dl Sisma. I lavori presso la commissione Bilancio della Camera fanno emergere ancora una volta le tante promesse non mantenute verso i territori colpiti dal terremoto mentre si finanzia il centenario del Partito comunista italiano e aumentano gli introiti dal gioco d’azzardo”.

È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini.

