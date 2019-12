Salute, Baldini: Rivedere normativa su sistema termale

Presentata pdl per valorizzazione e promozione della cultura e benessere

“E’ necessario un rinnovamento della normativa oramai desueta sul sistema termale italiano, un comparto composto da 378 stabilimenti e che occupa oltre 60.000 addetti, collocandosi tra i primi 10 Paesi al mondo in ragione del fatturato complessivo di circa 800 milioni di euro relativo alle sole prestazioni sanitarie che con l’indotto e le attività correlate, arriva ad un fatturato annuo di 3 miliardi di euro. La rilevanza medica, culturale e turistico-ricreativa del sistema termale italiano e le potenzialità in termini di valore aggiunto per la salute della popolazione, di valorizzazione del territorio e di crescita economica solleva un’urgenza legislativa tesa al riordino della materia che tenga conto dei cambiamenti culturali, socio-sanitari e turistici in atto nel nostro paese”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Teresa Baldini, annunciando una proposta di legge per la valorizzazione e la promozione della cultura e del benessere termale.