Difesa, Deidda: Bene firma decreto vincitori Marescialli Esercito 

Un concorso per Marescialli vinto ma nonostante ci fosse la convalida della graduatoria, ancora non arrivava il via libera definitivo che avrebbe permesso il passaggio al ruolo superiore a 771 sergenti e 1418 Vsp dell’Esercito

Fratelli d’Italia, con il capogruppo in Commissione Difesa Salvatore Deidda, i colleghi Galantino, Ferro, De Carlo, Varchi, Foti e Trancassini, avevano presentato una interrogazione per conoscere i motivi che causavano il ritardo dell’adozione di quell’atto che avrebbe consentito il passaggio di ruolo come i colleghi appartenenti alle altre Forze Armate.