Kazakistan, incidente aereo: Il cordoglio di Cirielli

“Esprimo il mio cordoglio per le vittime del tragico incidente aereo verificatosi, questa mattina, in Kazakistan”. Lo dichiara il Questore della Camera e membro della Commissione Esteri Edmondo Cirielli (FdI): “Sono vicino a tutto il popolo kazako che, in queste ore, piange ben dodici vittime. Le mie condoglianze ai loro familiari e al Governo kazako e un augurio di pronta guarigione alle altre cinquanta persone rimaste ferite. L’auspicio è che venga fatta presto chiarezza sull’accaduto” conclude Cirielli.

Condividi