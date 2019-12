Manovra, Meloni: In ridicola parodia di camera cafè M5s parli del taglio pensioni invalidi e vedove

«Dopo la miriade di micro-tasse che altro non sono se non un aumento dell’IVA nascosto, i pentapiddini affondano i loro artigli anche sulla previdenza sociale: agli invalidi e alle vedove che hanno già un reddito che supera di 4 volte il trattamento minimo verrà progressivamente tagliata la pensione. Questa è l’Italia al tempo degli incapaci al Governo: tasse a chi lavora, reddito di cittadinanza a nomadi, spacciatori e delinquenti, e taglio delle pensioni a invalidi e vedove. Come mai i parlamentari grillini non ci parlano anche di questo nella loro ridicola parodia di Camera Cafè?».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.