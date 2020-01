Alto Adige, De Carlo: Austria non vuole separatisti. Se ne facciano una ragione

“Provocano, insultano lo Stato, l’Italia, che da anni li foraggia di risorse e benefici ma è ora che i separatisti altoatesini se ne facciano una ragione: in Austria non li vogliono”.



Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d’Italia commentando la notizia che il doppio passaporto italo-austriaco per i Sudtirolesi non è nel programma di coalizione del Partito popolare Oevp di Sebastian Kurz e dei Verdi.

Condividi