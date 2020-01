FdI, Delmastro: Times proietta Giorgia Meloni nell’empireo della politica nazionale e internazionale

“Giorgia Meloni proiettata dal Times nell’empireo della politica nazionale e internazionale. Una delle personalità del 2020 è la palma conferita dal Times. Frutto di una politica intransigente sui valori, seria sulla politica economica e coerente nello scacchiere internazionale, non disgiunta da una vocazione di governo che coniuga coerenza a elasticità e senso delle istituzioni. Un lavoro che viene da lontano, un consenso che nasce oltre i click e che dura più dello spazio di un click. La vera novità del 2020 è proprio l’affermazione netta di un leader, giovane, donna, ma con una storia alle spalle e pensiero lungo sul quale costruire una moderna destra di governo. L’inedita formula archivia l’era solo protestaria del populismo per inaugurare, anche in Italia, il sovranismo di governo che può essere incarnato coerentemente solo dal volto di Giorgia Meloni”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.