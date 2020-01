Elezioni in Calabria: la parlamentare Ella Bucalo apre campagna elettorale a Vibo Valentia

L’On. Ella Bucalo aprirà domani, sabato 5 gennaio, la campagna elettorale a Vibo Valentia, concludendo la manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, con la collaborazione di Riva Destra, movimento federato. L’incontro, che si terrà alle ore 11 presso il 501 Hotel, avrà come tema -si legge in un comunicato- “ricostruiamo la nostra Regione: determinare la nostra crescita non è un traguardo, ma l’intensità con cui affrontiamo il percorso”.

Saranno presentati i candidati al Consiglio regionale, Fausto De Angelis e Bruno Rosi e interverranno Francesco Stina’, dirigente regionale di FdI e coordinatore regionale di Riva Destra, e l’assessore comunale di Vibo Valentia Michele Falduto. Ai lavori, ove saranno presenti i presidenti provinciali dei circoli di FdI, verrà portato il messaggio di saluto dei parlamentari Wanda Ferro, Commissario Regionale di FdI, e di Edmondo Cirielli, commissario elettorale in previsione della prossima tornata elettorale in Calabria.

Condividi