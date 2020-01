Roma, Meloni: Campidoglio fa pubblicità a Spin Time Labs, FdI intende fare luce su questo scandalo

«Assurdo. Il Comune di Roma fa pubblicità ai delinquenti dei centri sociali che occupano il palazzo di via di Santa Croce in Gerusalemme. Sul sito turistico ufficiale del Campidoglio, che è sotto la responsabilità dell’assessorato alla Cultura guidato dal vicesindaco Bergamo, lo ‘Spin Time Labs’ è inserito tra gli spazi culturali polifunzionali. Solo io ritengo che sia scandaloso? Come è possibile che Roma Capitale legittimi e promuova, attraverso i suoi canali istituzionali pagati con i soldi pubblici, gli affari illegali che si svolgono in un palazzo occupato? Ecco la ragione dell’ignobile e complice silenzio dell’amministrazione Raggi sul Capodanno abusivo. FdI è dalla parte della legalità e intende fare luce su questo scandalo».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.