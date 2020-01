Agenda digitale, Meloni: Ossessione M5s per controllo Stato sui cittadini fuori dai livelli di guardia

«L’ultima sparata grillina è lo Stato che dà ai cittadini nome utente e password per fare acquisti. L’ossessione dei 5 Stelle per il controllo dello Stato sui cittadini è ormai fuori dai livelli di guardia. Col governo gialloverde prima e con quello rossogiallo ora, hanno fatto passare provvedimenti per controllare ogni singolo movimento di cittadini e aziende: George Orwell impallidirebbe di fronte al Grande Fratello messo in piedi dai Casaleggio’s boys. Mandare a casa questi improbabili e improvvisati satrapetti di quarta categoria è di assoluta priorità».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.