Medio Oriente, FdI: Chiediamo immediata audizione del Ministro della difesa

“Visti gli ultimi accadimenti che si stanno susseguendo in Iraq come in Libia e nel Corno d’Africa ed il possibile coinvolgimento delle nostre Forze Armate – impegnate a vario titolo nelle missioni internazionali – chiediamo un’informativa urgente nelle competenti Commissioni parlamentari del Ministro della Difesa, al fine di garantire la massima sicurezza ai nostri militari”, dichiarano il Deputato Salvatore Deidda e la Senatrice Isabella Rauti, rispettivamente capogruppo di Fdi in Commissione Camera e Senato con i colleghi Wanda Ferro, Davide Galantino e Giovanna Petrenga che hanno inoltrato una richiesta nelle rispettive commissioni

“Il Parlamento, infatti, deve essere il luogo preposto a tali audizioni”, ed è necessario ascoltare tutte le forze politiche per affrontare al meglio la tematica, come recentemente ha espresso Guido Crosetto appellandosi al Presidente Conte”

“Sottolineiamo che avanziamo tale richiesta con atteggiamento responsabile, con il solo obbiettivo di tutelare i nostri militari, l’Italia, i suoi interessi, come già affermato dal nostro Presidente Giorgia Meloni”