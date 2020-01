Iran, Delmastro: Governo venga in aula a riferire

Italia nella irrilevanza politica per colpa di esecutivo

“Fratelli d’Italia chiede una immediata e non più differibile informativa del governo. Dall’Iran alla Libia, l’Italia è nella irrilevanza politica per colpa di un governo inerme che continua a tergiversare e a nascondersi dietro ad un dito. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, vengano in aula e dicano chiaramente cosa vogliono fare per la sicurezza nazionale e la sicurezza dei nostri militari”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri Andrea Delmastro intervenendo in Aula alla Camera.