Tafida, Meloni: Oggi bellissima notizia, un abbraccio alla famiglia e grazie al Gaslini

«La piccola Tafida esce dal reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova ed è stata trasferita in un hospice per cure riabilitative. I medici dicono che è stabile e che inizia a respirare autonomamente. Una bellissima notizia, che commuove e riempie il cuore di gioia. Un abbraccio a Tafida, ai suoi genitori e un ringraziamento speciale al personale sanitario del Gaslini per il lavoro straordinario che hanno fatto e continueranno a fare».

È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.