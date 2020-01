Libia, Delmastro: Figuraccia internazionale per colpa di incompetenti

“La storia della inadeguatezza e della irrilevanza politica del governo Pd-M5S segna oggi un altro significativo capitolo con il presidente del Consiglio presidenziale libico al Serraj che diserta il vertice di palazzo Chigi. Una figuraccia internazionale che mette in serio imbarazzo una Nazione come l’Italia che sulla vicenda libica dovrebbe avere un ruolo di primissimo piano e che invece si ritrova ad essere relegata ai margini per colpa di incompetenti che anche in politica estera continuano a fare solo danni”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Esteri.

