Cristiani: Domani Ong Open Doors e intergruppo parlamentare presentano dati su persecuzionio

Mercoledì 15 gennaio, alle ore 14:30 nella sala stampa della Camera dei Deputati, l’Intergruppo per la tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo ospiterà l’Ong Porte Aperte/Open Doors che presenterà l’annuale World Watch List (WWList 2020), la lista dei primi 50 paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo, progetto dietro al quale lavora nel corso dell’anno un team di ricercatori di Porte Aperte impegnato a monitorare la situazione dei cristiani in 100 nazioni nel mondo. Partecipano Cristian Nani, Direttore della Fondazione Open Doors Italia, Rev. George Mouchi, sacerdote testimone della guerra in Siria, Gian Micalessin, giornalista e autore del libro ‘Fratelli traditi’ e il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove, promotore dell’Intergruppo per la tutela della libertà religiosa dei cristiani nel mondo.



