Difesa, FdI: Congratulazioni a Giuseppe Bono e grande soddisfazione per contratto Usa-Leonardo

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’assegnazione da parte del Dipartimento della Difesa Usa a Leonardo di un contratto per l’anno 2020 del valore di 176 milioni per la produzione e la consegna di 32 elicotteri per la US Navy. Ancora una volta Leonardo si dimostra una eccellenza italiana, un vanto per la nostra Nazione. Desideriamo altresì esprimere le nostre congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Giuseppe Bono, nominato presidente di Naviris, la joint venture 50/50 tra Fincantieri e la francese Naval Group. Siamo certi che con le sue indiscusse competenze, Bono saprà garantire ottimi risultati”.

Lo dichiarano in una nota congiunta i componenti di Fratelli d’Italia nelle commissioni Difesa di camera e Senato Salvatore Deidda, Wanda Ferro, Davide Galantino, Isabella Rauti e Giovanna Petrenga.