Leonardo, Meloni: E’ l’Italia che corre, cresce, scommette sull’innovazione e sul merito

«Ancora una volta Leonardo rappresenta una eccellenza italiana. Il Dipartimento della Difesa USA ha assegnato a Leonardo un contratto per l’anno 2020 del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e consegna di 32 elicotteri per la US Navy, più un pacchetto per la manutenzione e l’addestramento piloti con completamento consegna entro ottobre 2021. Leonardo è il volto dell’Italia che corre, cresce, scommette sull’innovazione e sul merito. È un grande segnale per una Nazione che ha straordinarie risorse industriali e che non può banalmente arrendersi al declino. Complimenti Leonardo. Complimenti Italia».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.