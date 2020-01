Caro voli per le isole, FdI: Respinta nostra proposta per un tavolo tecnico, ministro venga in aula

“Caro-voli da/per la Sicilia: la maggioranza ha respinto un ordine del giorno di Fratelli d’Italia presentato nell’ambito della discussione sul dl Alitalia che impegnava il governo ad istituire un tavolo tecnico per risolvere il problema che affligge i viaggiatori da e per le nostre isole, Sicilia e Sardegna. Una bocciatura per noi incomprensibile visto che si tratta di un problema ben noto da tempo e che non riguarda solo il periodo natalizio ma tutto l’anno con pochi voli e a prezzi altissimi. Sconfessato il viceministro Cancellieri e, ancora più incomprensibile è il fatto che il voto contrario è giunto addirittura anche da parte dei componenti della maggioranza di origine siciliana.

Fratelli d’Italia proseguirà questa battaglia e chiede al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di venire in Aula a riferire in merito allo stato dei collegamenti con la Sicilia e la Sardegna e quali iniziative intenda intraprendere”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, Carmela Bucalo e Salvatore Deidda.