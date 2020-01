Spin Time, FdI: Governo ripristini subito legalità

“Fratelli d’Italia pretende che il governo intervenga per ripristinare la legalità nella palazzina occupata in via Santa Croce in Gerusalemme trasformata lo scorso capodanno in una discoteca nonostante la diffida emessa dal Questore di Roma. Il centro culturale polifunzionale Spin Time Labs, fino a poco tempo fa veniva perfino sponsorizzato sul sito ufficiale del comune di Roma e solo all’indomani della protesta del presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni questa sponsorizzazione è stata tolta. La palazzina occupata è una vera e propria zona franca dove gli spacciatori possono agire indisturbati grazie anche al Pd e al M5S che a Roma continuano a tollerare e a coprire questa situazione di degrado e di illegalità diffusa”.

È quanto ha sottolineato il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti replicando al ministro dell’Interno Lamorgese nel corso del Question Time.

