Terremoto, Trancassini: Vergognoso utilizzare Anci per propaganda pro Governo

“Sono rimasto particolarmente colpito dall’intervento del Presidente ANCI Marche che nell’incontro dei sindaci dei comuni del cratere sismico ha parlato in termini estremamente positivi di quanto fatto dal Governo per la ricostruzione, soprattutto con l’ultimo decreto sisma. Peccato che il resto dei presenti, come già fatto in precedenza, ha a gran voce richiesto ulteriori interventi per superare la totale mancanza di risposte derivanti da un decreto vuoto e poco in sintonia con i territori. Mi sono sentito smarrito durante alcuni passaggi particolarmente entusiastici ma mi sono ritrovato quando ho capito che a parlare era il Sindaco di Senigallia, Mangialardi, iscritto al Pd. Utilizzare l’ANCI per una ‘cieca’ e ‘falsa’ propaganda politica non solo è inopportuno ma stante la materia è anche vergognoso”.

Lo dichiara Paolo Trancassini deputato di Fratelli d’Italia ed ex sindaco del comune di Leonessa (Rieti).

