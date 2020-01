Calabria, Trancassini: Inopportuna la nomina presidente Parco Aspromonte

“Ci siamo opposti oggi in commissione alla nomina del presidente del Parco Aspromonte, Leo Autelitano, ad una settimana dal voto in Calabria. Una nomina estremamente inopportuna ma che denota un’arroganza senza pari e l’occupazione sistematica di tutte le poltrone disponibili non solo nel presente ma anche del futuro. E Nonostante oggi siamo riusciti a scongiurare questa nomina, domani è nuovamente convocata la commissione Ambiente perché il Pd non molla l’osso. Chissà cosa ne pensano i grillini calabresi che quest’ultimo atto di Oliverio verrà approvato domani col voto dei deputati M5S: in un battito di ciglia sono passati da “mai col Pd” a “mai a casa”.

Lo dichiara Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia.