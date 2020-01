Regionali, Acquaroli: Felice per disponibilità Udc, ora proficuo dialogo

“Nelle scorse settimane avevo chiesto all’Udc la disponibilità all’apertura di un tavolo di confronto. Sono molto felice che ieri sia giunta la loro significativa apertura: un’importante disponibilità volta ad incontrarsi, sia per poter intraprendere insieme un proficuo dialogo sia per costruire il percorso di rilancio della nostra Regione. Un grazie particolare al senatore Antonio Saccone, commissario Udc per le Marche, per l’impegno e l’attenzione dimostrati”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Marche, Francesco Acquaroli.