Global Compact, Silvestroni: Vergognoso ribaltone dei grillini

“Non finisce mai di stupire la capacità di Di Maio e e del M5S di cambiare radicalmente idea pur di rimanere incollati alle poltrone. Nonostante perdano pezzi e consensi ogni giorno continuano nei ribaltoni ideologici. Dopo aver ottenuto una vittoria in Europa con un NO secco al Global Compact, oggi gli stessi pur di assecondare i nuovi alleati del PD, cambiano idea e dicono SI all’immigrazione incontrollata. L’Italia è ostaggio di questi poltronari da troppo tempo. Si torni al voto e si dia la possibilità di decidere agli italiani quali politiche vogliono per il proprio paese” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

