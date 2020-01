Italia-Francia: FdI incontra consigliere ambasciata francese

“Una rappresentanza di Fratelli d’Italia composta dal capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, da Augusta Montaruli componente della commissione Politiche dell’Unione europea e delegata parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e da Salvatore Deidda, capogruppo in commissione Difesa, ha incontrato oggi il Consigliere di politica interna presso l’Ambasciata di Francia Antoine Starcky e il Contrammiraglio Bernard Abbo. Nel corso dei colloqui sono stati affrontati diversi temi: dalla sicurezza europea ai rapporti collaborativi tra le due Nazioni, dai progetti futuri a quelli in corso, dal tema dell’immigrazione ad eventuali strategie operative, dalle questioni geopolitiche a quelle della Difesa, dalle dinamiche dell’UE, agli interessi finanziari che i due Paesi hanno il dovere di valorizzare, nell’interesse di una comune crescita e della costruzione di un’Europa realmente sovrana. La volontà è quella di proseguire ed incrementare un percorso di reciproca cooperazione in termini politici, culturali ed economici, in virtù di un affine percorso ideale e storico che – da sempre – lega profondamente le nostre Nazioni”.

