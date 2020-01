Gregoretti, Meloni: Solidarietà a Casellati, alla sinistra piacciono solo rappresentanti istituzioni faziosi e schierati

«Solidarietà al presidente del Senato Casellati per gli scomposti attacchi ricevuti per il voto espresso nella Giunta per il regolamento sul caso Gregoretti. Alla sinistra, da sempre, piacciono i rappresentanti delle Istituzioni smaccatamente faziosi e apertamente schierati e non perdonano chi svolge il proprio ruolo senza assecondare le loro forzature per falsare il gioco democratico. La pretesa di voler processare Matteo Salvini senza assumersene la responsabilità di fronte ai cittadini di Emilia-Romagna e Calabria va davvero oltre ogni decenza».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.