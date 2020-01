Shoah, FdI: Bene approvazione a Verona della mozione su Liliana Segre

“Esprimo soddisfazione per il voto unanime del Consiglio comunale di Verona che ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Verona risponde all’appello nella lotta al razzismo e all’antisemitismo e nel riconoscimento all’opera di Liliana Segre che ha sempre vissuto la propria testimonianza con dignità e sobrietà. La attendiamo a Verona per quando si procederà alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria”.

Lo dichiara Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente del Consiglio comunale di Verona.