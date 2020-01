Gregoretti, Silvetroni: Vergognosi attacchi alla Casellati

“Solidarietà alla Presidente Casellati per i vergognosi attacchi del PD e del M5S sulla calendarizzazione del voto sul caso Gregoretti per la prossima settimana. È evidente che il governo dei poltronari non apprezza figure imparziali che decidono in base alle regole. Meglio tenere fermi i lavori del senato che sottoporsi al giudizio dei cittadini di emilia Romagna e Calabria” così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

