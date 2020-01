Manovra, Meloni: Grazie a Governo di tassatori i comuni potranno tassare anche ombra balconi

«Pensavamo di averle viste tutte ma il Governo dei tassatori seriali quando si tratta di spremere gli italiani dimostra di non conoscere limiti: uno studio di professionisti ha scoperto che nell’ultima legge di bilancio avrebbero modificato il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico e dal 2021 i comuni potranno tassare anche l’ombra che balconi, verande e simili proiettano in strada. Anche se il Governo ha provato a smentire, rimane il dubbio che i fenomeni rossogialli abbiano sbagliato a scrivere la norma. E non ci stupiremmo affatto, gli italiani hanno capito da un pezzo che Di Maio, Renzi e Zingaretti stanno fuori come un balcone».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.