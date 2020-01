Regionali, Meloni: Bonaccini vuole riaprire punti nascita che aveva chiuso con orgoglio due anni fa (video)

«Tra le tante questioni che stanno a cuore ai cittadini dell’Emilia-Romagna, quella dei punti nascita chiusi due anni fa, ormai, da Bonaccini e dalla sua giunta, nonostante la battaglia di Fratelli d’Italia per tenerli aperti per rispetto a quelle famiglie e a quelle mamme che avevano difficoltà in gravidanza a raggiungere facilmente degli ospedali. Oggi Bonaccini ci dice che vuole riaprire i punti nascita che con orgoglio aveva chiuso due anni fa. Non c’è bisogno che Bonaccini ci garantisca che riaprirà i punti nascita: li riapriremo direttamente noi al governo della regione dell’Emilia-Romagna».

È quanto dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in un video pubblicato su Facebook insieme a una rappresentate del comitato Salviamo l’ospedale di Pavullo.