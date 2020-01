Difesa, Deidda: Accademia Militsrr Modena eccellenza per futura classe dirigente FF AA e non solo.

Oggi, accompagnato dal Generale di Brigata Rodolfo SGANGA, ho avuto il piacere di visitare l’Accademia Militare di Modena – Istituto di formazione di base per gli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri – situata nella splendida cornice di Palazzo Ducale a Modena

Sono rimasto affascinato dalle prestigiose sale – adibite a museo – che raccontano la storia bellissima degli Estensi, di questa Terra ma anche del valore dei nostri uomini nella grande guerra e testimoniano il valore artistico e culturale dell’Accademia” commenta Salvatore Deidda, capogruppo Fdi in commissione Difesa

“Salutati gli Allievi, ho ribadito la fondamentale importanza di tali strutture perchè è proprio all’interno di esse che si insegna la giusta preparazione per essere classe dirigente non solo nelle Forze Armate ma in Italia” conclude il deputato di Fdi

Un modello da incrementare e da esportare. Più posti quindi da mettere a concorso e come accade in Francia, per esempio, l’Accademia ha una funzione per preparare le nuove future generazioni sia in campo militare che per la pubblica amministrazione”