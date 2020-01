Immigrazione, Silvestroni: Conte a Berlino mortifica l’Italia

“Dalla conferenza di Berlino sulla Libia, il presidente conte non porta a casa nulla se non l’ennesima brutta figura per l’Italia e nessun interesse nazionale tutelato: nel lungo documento prodotto dalla conferenza neanche una parola sulla lotta all’immigrazione clandestina nel silenzio colpevole di un presidente del consiglio imbarazzante e isolato” così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi