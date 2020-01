Virus cinese, Silvestroni: Governa prenda misure di sicurezza immediate

“Estremamente preoccupanti le notizie che arrivano sulla facilità di contagio e diffusione da uomo a uomo del virus cinese che ha colpito centinaia di persone e provocato alcuni decessi. È noto infatti che in Italia vi siano consistenti comunità cinesi ed è altrettanto nota la difficoltà di controllo sugli spostamenti e l’identità di molti di essi. Ci chiediamo perciò quali misure di controllo e di sicurezza straordinarie abbia messo in campo il governo e il Ministero della Salute per prevenire il rischio di una vera e propria epidemia nel nostro paese” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

