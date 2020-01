Coronavirus, FdI: Governo intervenga a tutela cittadini

“Il governo italiano adotti al più presto misure per tutelare i cittadini dal coronavirus, che in Cina ha già migliaia di persone, provocando anche alcune vittime. L’Oms, data la situazione di emergenza, ha convocato per domani il comitato speciale per valutare il da farsi. Chiediamo che l’Italia intervenga in modo pronto ed efficace”. Lo chiedono in un’interrogazione alla Camera dei Deputati i deputati Giovanni Donzelli, Maria Teresa Bellucci, capogruppo della Commissione Affari Sociali e Salute, e Marcello Gemmato, segretario della Commissione Affari Sociali e Salute.

“Secondo le notizie che apprendiamo, il virus si sta diffondendo in altre nazioni asiatiche ed ha coinvolto anche alcuni occidentali – sottolineano i parlamentari di Fratelli d’Italia – occorre assumere anche in Europa decisioni rapide al fine di evitare la diffusione di un virus pericoloso come quello della Sars che fra il 2002 e il 2003 ha provocato 800 morti in tutto il mondo. Il governo informi i cittadini sulle precauzioni da prendere e, per coloro in procinto di viaggiare verso l’Asia, sulla situazione nelle nazioni interessate – concludono Donzelli, Bellucci e Gemmato – è importante agire immediatamente”.