Droghe, Rampelli: E’ ‘millecannabis’… legalizzare la droga è la priorità del Governo

“Ci risiamo. Come accaduto durante la legge di bilancio, assalto fortunatamente sventato, Zingaretti e Di Maio infilano nel Milleproroghe un emendamento per legalizzare la cannabis light. Siamo al ‘Millecannabis’. La priorità di questo governo è diventata questa, una vera e propria ossessione. Non riuscendo a dare lavoro ai nostri giovani gli propongono di stare a casa assistiti dal reddito di cittadinanza o di ammazzarsi di canne. Il prossimo passo sarà la distribuzione gratuita di collane di ibiscus: un futuro da figli dei fiori”.

È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fdi.