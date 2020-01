Edilizia popolare, Osnato: Da metropolitana milanese opacità diffusa

Cosa fanno Sala e PD?”

“Oggi abbiamo la plastica conferma di ciò che abbiamo sempre detto, ovvero che il quadro idilliaco tratteggiato da Pisapia prima e da Sala poi sulle case popolari in realtà è una fotografia opaca di una mala gestione dove sciatteria amministrativa e incrostazioni gestionali si sovrappongono a ingerenze partitiche nell’operato aziendale. La favola, alla quale non abbiamo peraltro mai creduto, della “meravigliosa gestione” dell’edilizia popolare da parte del Comune con la società MM è smentita, prima dalle quotidiane lamentele che raccogliamo dagli inquilini, e ora da notizie di stampa gravissime che testimoniano una concezione tutt’altro che trasparente della cosa pubblica. Mi chiedo cosa farà il sindaco e come si comporteranno quegli esponenti del PD sempre pronti a infangare chiunque stia dall’altra parte, basandosi su illazioni spesso costruite ad arte, e che – oggi – si trovano a doversi assumere la responsabilità politica di un gravissimo fallimento politico con evidenti tratti di illegalità diffusa”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato milanese di Fratelli d’Italia.