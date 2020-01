M5S, Silvestroni: Con dimissioni Di Maio finisce era a 5 stelle

“Oggi pomeriggio probabilmente arriverà la notizia delle dimissioni di Di Maio come capo politico dei 5 stelle. È davvero paradossale che l’Italia sia sotto scacco di un partito in piena implosione interna. Ogni giorno il M5S perde pezzi e consensi e i suoi rappresentanti non sono considerati più credibili nemmeno al loro interno. Con una Raggi sfiduciata dai suoi in consiglio capitolino e Di Maio costretto a dimettersi da capo politico è legittimo affermare che chi stia guidando oggi il paese non ha visione né prospettive. E mentre Di Maio getta la spugna, il Partito Democratico annuncia di non essere più il Partito Democratico ma deve decidere ancora cosa sarà.

A questo punto rimane solo l’attaccamento alle poltrone.

Gli italiani sono stanchi di false promesse e di giochi illusionistici e il 2020 sarà l’anno che segnerà la fine di questo enorme bluff targato 5 stelle e PD” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.