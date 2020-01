Calabria, Meloni: Sfida è infrastrutture, dopo anni sinistra si è svegliata e De Micheli è venuta a parlare di investimenti

«In Calabria la sfida è quella delle infrastrutture perché da questo dipende tutto il resto. Senza infrastrutture e investimenti i prodotti straordinari che l’agricoltura di questo territorio coltiva non arrivano da nessuna parte, il turismo non può svilupparsi e il porto di Gioia Tauro non potrà mai avere quella centralità che meriterebbe per la naturale posizione geopolitica che ha. Sono contenta che sia venuta qui il ministro delle Infrastrutture De Micheli a parlare degli importantissimi investimenti che hanno deciso di fare sulla Calabria: se si considera che governano da 5 anni la Regione e da 10 l’Italia, salvo la parentesi di un anno, meno male che si sono svegliati».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, interpellata dai giornalisti a Corigliano-Rossano in Calabria.