Dimissioni Di Maio, Silvestroni: Mattarella conceda agli italiani di tornare al voto

“Uscita di scena teatrale per Di Maio ma che nel vuotare il sacco sui veleni e le faide interne e nel farlo a pochi giorni dalle regionali dimostra ancora una volta che il movimento o ciò che ne resta è completamente ripiegato su se stesso. All’Italia in compenso regala un governo ancora più debole e frammentato del quale il Presidente Mattarella non potrà non tenere conto. Che si torni subito al voto, gli italiani meritano un governo stabile e coerente!” così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

