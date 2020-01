Padova, Elena Cappellini: Presentata mozione relativa all’importanza dell’intelligenza emotiva

🗣 È ORA DI SMETTERLA: OGGI SUCCEDE A ME DOMANI A TE!

Ecco perché il 30/12/2019 ho depositato in Comune a Padova una mozione relativa all’importanza dell’INTELLIGENZA EMOTIVA:

“Credo che anche quest’ultimo terribile #processo mediatico sia un caso esemplare di quanto stia degenerando il dibattito politico in Italia e nel mondo.

Ennesime reazioni di odio #mediatico per il quale sui social sembrano non esserci responsabili né rimedi.

Quando sei diventato un bersaglio degli haters, puoi solo subire in silenzio; se ti permetti una replica allora lo schiacciarsi della #gogna mediatica di riduce in brandelli, ti colloca al di fuori della società civile, ti deumanizza.

…E se non sei più un essere umano, allora ti si può dire e fare qualsiasi cosa, anche ucciderti”.

È ORA DI SMETTERLA: formiamo i ragazzi nelle scuole e gli adulti nelle istituzioni all’INTELLIGENZA EMOTIVA!

