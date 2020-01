«Solidarietà all’allenatore del Bologna Mihajlovic per i ripugnanti insulti ricevuti dopo aver semplicemente espresso un parere favorevole verso il centrodestra in Emilia-Romagna. Forza Sinisa, non saranno certo questi vigliacchi a scoraggiare un grande campione come te».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.