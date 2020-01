Eternit, Rizzetto: Da Schmidheiny dichiarazioni raccapriccianti

“Sono raccapriccianti le dichiarazioni rilasciate da Stephan Schmidheiny, di colui che se ne è fregato delle conseguenze letali dovute all’esposizione all’ amianto dei lavoratori Eternit e di un’intera comunità. Sono necessarie iniziative concrete affinché disastri ambientali di questa portata non accadano più, anche a causa di affaristi senza scrupoli che non hanno avuto alcun rispetto per la vita e per l’Italia e perseverano in comportamenti inaccettabili insultando la memoria di tutte le vittime dell’amianto. Adesso attendiamo che sia fatta giustizia per tutte quelle famiglie distrutte, ulteriormente colpite dalle dichiarazioni ostili di Schmidheiny”.

Lo dichiara Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Lavoro.