«Lo speculatore finanziario per antonomasia, George Soros, si schiera con le sardine. Effettivamente mancava solo lui: lo sforzo titanico del mainstream e dei poteri finanziari per difendere l’ultima roccaforte rossa è davvero impressionante. Se vinceremo anche in Emilia-Romagna manderemo a casa questo Governo e tutto il caravanserraglio della sinistra mondialista italiana. Forza».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.