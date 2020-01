Regionali, Silvestroni: Il governo non rappresenta più nessuno. Si torni a votare

“All’indomani delle elezioni regionali ci svegliamo con un governo monocolore guidato da un Partito Democratico che perde ovunque tranne in Emilia Romagna (e solo grazie ad un candidato che il simbolo del pd lo ha tenuto nascosto) e da un Movimento 5 Stelle letteralmente scomparso. Di fatto un governo che non rappresenta più nessuno e un Presidente del Consiglio che non si sa di chi sia espressione. Oggi più che mai rinnoviamo l’appello a Mattarella di sciogliere le camere e restituire agli italiani la possibilità di avere un governo veramente rappresentativo” lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.

Condividi