Montagna. Ciaburro: Governo si impegni a favore dei centri rurali

“Chiediamo un impegno del governo nel definire il concetto di montanità che ad oggi resta solo oggetto di controversie a tutti i livelli amministrativi: regionale, nazionale ed europeo. Vogliamo promuovere quel modello di federalismo per le comunità montane che permetta loro di associarsi e mantenersi vicendevolmente, rimettendo le istituzioni al centro del processo e spostando lo Stato centrale ad un ruolo sussidiario. E chiediamo che venga ripresa la proposta di legge di Fratelli d’Italia per istituire le zone franche di montagna che non sono un sussidio, ma diritto dei cittadini a vivere quei territori. Fratelli d’Italia non abbandonerà mai i nostri centri rurali che rappresentano la culla delle mille tradizioni e specificità che ci hanno reso la nazione più bella del mondo”.

Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia, Monica Ciaburro.

